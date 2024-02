Speciale infrastrutture: San Siro, illustrato progetto di ristrutturazione del Meazza, un “quarto anello” e servizi smart

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riqualificazione dell’area dello Stadio di San Siro prevede sia la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture, sia la ristrutturazione dello stadio esistente, entro la quale avrà ruolo predominante la realizzazione di un “quarto anello”. Questi alcuni degli elementi del progetto di ristrutturazione del Meazza elaborato dallo studio Arco Associati e illustrato durante la commissione consiliare quadrigiunta Rigenerazione Urbana, Mobilità, Sport, e Olimpiadi alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala. L’architetto Giulio Fenyves ha spiegato le direttrici del progetto, sottolineando come “l’indipendenza strutturale dei tre macro settori rappresenta la principale chiave interpretativa del progetto e dell’organizzazione dei lavori, fin da ora pensati per essere parzializzati senza disturbare la continuità di esercizio dell’impianto”. Il “quarto anello” sarà posto in corrispondenza della parte superiore dell’attuale primo anello, proprio al di sotto delle tribune a sbalzo che oggi lo ricoprono parzialmente, lungo una superficie di 10 230 mq da moltiplicare per due, quindi 20.460 mq, potranno essere disposti e organizzati tutti quei servizi integrativi alla tradizionale fruizione degli eventi. (Rem)