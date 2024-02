Speciale infrastrutture: ministro dei Trasporti Kazakhstan in Romania, focus su Corridoio di mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti del Kazakhstan, Marat Karabayev, ha incontrato a Bucarest l’omologo della Romania, Sorin Grindeanu, con il quale ha discusso dei progetti nel quadro della Rotta internazionale di trasporto trans-caspica (Titr), il cosiddetto Corridoio di mezzo, la rete infrastrutturale che collegherà Europa ed Estremo Oriente passando per l’Asia centrale. Lo riporta l’agenzia di stampa “Kazinform”, secondo cui il ministro kazakho ha illustrato il ruolo cruciale che la Romania, vista la sua posizione geografica, potrebbe rivestire nello sblocco del pieno potenziale dell’iniziativa. “Siamo pronti a rafforzare la cooperazione per incrementare il flusso di merci e lo scambio di esperienze avanzate nei settori dei trasporti e della logistica. Kazakhstan e Romania partecipano al trattato internazionale per lo sviluppo del Titr, e siamo pronti a sviluppare la cooperazione nei trasporti lungo questo corridoio”, ha affermato nell’occasione Karabayev, illustrando le misure assunte da Astana per promuovere lo sviluppo di infrastrutture stradali e ferroviarie tra Asia ed Europa. Il ministro ha anche invitato le compagnie aeree romene ad aprire nuove rotte verso il Kazakhstan. I due interlocutori hanno quindi firmato un protocollo d’intesa tra i rispettivi ministeri. Un altro accordo è stato firmato dal ministero dei Trasporti kazakho con l’Autorità romena per la sicurezza dell’aviazione civile. Karabayev ha infine invitato rappresentanti del settore pubblico e privato della Romania a partecipare, il prossimo giugno, al forum internazionale Nuova via della seta su trasporti e logistica. (Res)