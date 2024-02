Speciale infrastrutture: Milano, in via Paravia apre prima sede decentrata del Centro per l'Impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fornire adeguato riscontro alla Città Metropolitana di Milano, l'Amministrazione comunale ha effettuato una ricognizione interna al termine della quale, nel rispetto delle indicazioni regionali, sono stati individuati cinque immobili di proprietà nei quali collocare le nuove sedi decentrate dei Cpi. Il soggetto attuatore è la Regione Lombardia, che corrisponderà la somma complessiva in quattro rate a Città metropolitana di Milano, la quale, a sua volta, girerà le risorse al Comune di Milano cui competono le opere di ristrutturazione degli immobili di sua proprietà. I locali saranno quindi messi a disposizione in comodato d'uso gratuito dal Comune di Milano alla Città metropolitana, quindi in subcomodato d'uso ad Afolmet che gestisce i Cpi. Il Piano regionale di potenziamento Cpi infrastrutture non si limita ai cinque nuovi Cpi milanesi ma è più ampio, prevedendo investimenti anche sulla sede centrale di via Strozzi e sui diversi centri dell'area metropolitana. Il Cpi di via Paravia Milano (Cpi Milano Paravia) avrà un responsabile di sede e cinque operatori. Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e, su appuntamento, anche nel pomeriggio degli stessi giorni feriali dalle 14 alle 16 e il venerdì mattina dalle 9 alle 12. "Il progetto di aprire in questo contesto un centro per l'impiego è coerente con altre iniziative avviate in collaborazione con diversi soggetti istituzionali e del terzo settore, volte a favorire l'integrazione socio-culturale e a portare nuovi servizi ai residenti”, afferma la Consigliera delegata alle Politiche del Lavoro, Politiche Sociali, Pari opportunità della Città metropolitana di Milano, Diana De Marchi – Il Cpi di via Paravia vuole diventare un nuovo punto di riferimento per il quartiere, stimolando un rinnovato senso civico frutto anche di una maggiore attenzione verso la cittadinanza. Sono convinta dell'importanza dei servizi diffusi, di vicinato, sia in città sia nell'area metropolitana, così da cogliere le reali esigenze dei singoli territori e rispondervi in maniera più puntuale". (Com)