Speciale infrastrutture: Tunisia, sospensione eventi sportivi il 3 e 4 febbraio per secondo turno elezioni locali

- Il ministero della Gioventù e dello sport in Tunisia ha annunciato il rinvio di tutti gli eventi sportivi e giovanili previsti per il 3 e 4 febbraio, in occasione del secondo turno delle elezioni amministrative. La nota precisa che sono esclusi da questa decisione i tornei internazionali di tennis e ping pong e le gare del campionato maghrebino di sci di fondo a Sakiet Sidi Youssef, nel Governatorato di Kef, in Tunisia, vicino al confine con l'Algeria. Tutte le attività riprenderanno normalmente lunedì 5 febbraio. L'esercizio elettorale per il rinnovo dei Consigli locali si svolgerà domenica 4 febbraio e la campagna elettorale vede protagonisti 1.558 candidati, circa il 10 per cento donne, in 224 municipalità. Sono chiamati alle urne più di 4 milioni di tunisini, distribuiti in 781 collegi elettorali in tutto il Paese nordafricano. La campagna elettorale si sta concentrando principalmente su temi che interessano le comunità, come il miglioramento dei servizi, incluso il trasporto pubblico e la distribuzione dell'acqua, infrastrutture, le relazioni tra municipalità e cittadinanza, lo sport e il turismo. Mentre nelle aree rurali, i candidati stanno coinvolgendo le comunità con discussioni su progetti agricoli, nel settore della pesca e dell'energia. Le elezioni dei Consigli locali e regionali in Tunisia costituiscono una fase essenziale per la formazione del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, la camera alta del sistema parlamentare bicamerale tunisino. Il completamento del Consiglio avverrà nella primavera del 2024 e non oltre il prossimo aprile. Il tasso di affluenza al primo turno, che si è svolto il 24 dicembre 2023, si è fermato all'11,84 per cento. (Tut)