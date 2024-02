Speciale infrastrutture: Usa, direttore Fbi, smantellata rete di hacker cinesi che ha colpito infrastrutture pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha smantellato un gruppo di hacker cinesi responsabile di diversi attacchi contro le infrastrutture cibernetiche statunitensi. Lo ha annunciato il direttore dell’agenzia, Christopher Wray, durante l’audizione odierna davanti alla commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sulla Cina. Il gruppo, noto con il nome in codice Volt Typhoon, ha compromesso in passato centinaia di router statunitensi, permettendo al governo cinese di accedere ai loro dati. Wray ha spiegato che la sua agenzia, in collaborazione con il dipartimento della Giustizia, ha identificato gli attacchi e smantellato determinati aspetti del malware utilizzato dagli hacker. Il gruppo ha colpito diverse infrastrutture negli Usa: da impianti per il trattamento delle acque reflue alla rete elettrica, fino ad arrivare ad oleodotti, gasdotti e sistemi di trasporto. “Attaccano ogni giorno la nostra sicurezza economica, rubando il nostro know-how, la nostra innovazione e i nostri dati personali”, ha detto il direttore. (Was)