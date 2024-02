Speciale infrastrutture: Airbus firma memorandum con Avinor, Sas, Swedavia e Vattenfall per infrastruttura a idrogeno in aeroporti di Svezia e Norvegia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus, Avinor, Sas, Swedavia e Vattenfall hanno firmato un memorandum d'intesa per studiare la fattibilità di un'infrastruttura a idrogeno negli aeroporti di Svezia e Norvegia. Come riferisce un comunicato, questa cooperazione consentirà una migliore comprensione di concetti e operazioni relative agli aeromobili a idrogeno, forniture, infrastrutture ed esigenze di rifornimento negli aeroporti al fine di contribuire allo sviluppo dell'ecosistema dell'aviazione a idrogeno in entrambi i Paesi. Il lavoro identificherà anche i percorsi per selezionare quali aeroporti saranno trasformati per primi per operare aeromobili a idrogeno in entrambi i Paesi, oltre al quadro normativo di accompagnamento. È la prima volta che uno studio di fattibilità di questo tipo riguarda due Paesi e più di 50 aeroporti. Riflette l'ambizione condivisa dei partner di utilizzare le rispettive competenze per sostenere la decarbonizzazione dell'industria dell'aviazione e raggiungere le emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. (Com)