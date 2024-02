Speciale infrastrutture: Uiltrasporti, raggiunto accordo su adeguamento salariale piloti di elicottero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una lunga trattativa e quattro azioni di protesta nazionali portate avanti con l'innovativo strumento dello sciopero virtuale, "siamo giunti a un accordo per un primo riconoscimento salariale per i piloti di elicottero, che hanno ancora un contratto scaduto oltre 20 anni fa". Lo hanno detto il segretario nazionale della Uiltrasporti, Ivan Viglietti, il coordinatore piloti Tonino Muscolo e il responsabile del settore Elicotteri, Alessandro Montanari, in merito all'accordo firmato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le associazioni di categoria per l'adeguamento nel settore elicotteristico dei salari espressi nel Ccnl ancora in lire. "Questo accordo rappresenta il preambolo per l'avvio della trattativa per il rinnovo del Ccnl di settore, che tenga conto delle variazioni della normativa degli ultimi 20 anni, con un notevole aumento professionale richiesto oltre ai diversi impieghi prima non previsti dalla professione, di cui la categoria dei piloti di elicottero si è fatta via via carico. L'adeguamento ottenuto è dunque solo un anticipo sul rinnovo previsto nei prossimi sei mesi, che andrà a completare la rivalutazione salariale, che la categoria merita per la dignità professionale dimostrata sul campo, dopo un lunghissimo periodo in cui è stata ignorata, approfittando del suo sempre altissimo senso di responsabilità. Il forte impegno di tutti i delegati e rappresentanti della Uiltrasporti nel settore - hanno concluso Viglietti, Muscolo e Montanari - ha finalmente portato a un primo importante passo avanti, propedeutico a un completo rinnovo, normativo ed economico, del Ccnl dei piloti di elicotteri; un traguardo storico, atteso da 20 anni e che non deve più tardare ad arrivare". (Rin)