Balcani: Stoltenberg, situazione relativa alla sicurezza ancora molto fragile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ritiene che la situazione relativa alla sicurezza nei Balcani occidentali sia ancora molto fragile. Lo ha affermato il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, ripreso dall'agenzia di stampa serba "Beta". Stoltenberg, dopo aver ribadito la sua preoccupazione per l'aumento delle tensioni e delle violenze durante lo scorso anno nel nord del Kosovo, ha confermato che la Nato continua a valutare l'opportunità di un ulteriore aggiustamento della propria presenza in Bosnia Erzegovina. "Il messaggio è che tutte le parti dovrebbero astenersi dalla retorica incendiaria e che l'integrità territoriale e i confini riconosciuti a livello internazionale della Bosnia Erzegovina devono essere rispettati", ha detto Stoltenberg ricordando il lavoro della Nato in Bosnia "a stretto contatto" con l'Unione europea. "Ma sosteniamo anche la nostra presenza militare in Kosovo. Un dialogo mediato dall'Ue (tra Belgrado e Pristina) è l'unico modo per trovare una soluzione duratura", ha affermato il segretario generale della Nato.(Seb)