Speciale difesa: Serbia, ministro Difesa, preoccupati per firma accordo militare tra Kosovo e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Serbia "è preoccupata" per la firma dell'accordo militare quadro tra il Kosovo e la Turchia, e il Paese "segue attentamente" quanto sta accadendo e "darà una risposta adeguata, non solo politica". Lo ha detto il ministro della Difesa serbo Milos Vucevic dopo aver passato in rassegna gli armamenti e l'equipaggiamento militare delle Forze armate serbe presso la caserma Topcider di Belgrado. "Adatteremo le nostre capacità a tutte le sfide, rischi e persino pericoli per la nostra patria", ha detto Vucevic secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Beta". Il ministro ha sostenuto che l'accordo "è contrario all'Accordo tecnico-militare e alla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu", nonché rappresenta una "violazione diretta di tutte le norme del diritto internazionale", aggiungendo che la cooperazione tra Turchia e Pristina "non è una cosa nuova". Vucevic ha sottolineato che a Pristina si discute dell'introduzione del servizio militare obbligatorio, aggiungendo che la situazione "diventa ogni giorno più complicata". Il ministro della Difesa kosovaro Ejup Maqedonci ha annunciato ieri che il Kosovo ha firmato un accordo militare quadro con la Turchia per approfondire la cooperazione militare in molte direzioni tra cui lo scambio di personale militare, l'istruzione, la formazione congiunta e gli investimenti nell'industria della difesa. (Seb)