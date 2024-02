Speciale difesa: Kosovo, il ministro della Difesa tedesco Pistorius in visita il 5 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, sarà in visita in Kosovo il prossimo 5 febbraio insieme a una delegazione del Bundestag. La visita è stata annunciata nel corso di una seduta della commissione parlamentare per la Sicurezza e la Difesa del Kosovo, secondo quanto riferisce la stampa locale. (Seb)