Speciale energia: Shell, profitti in calo del 29 per cento nel 2023

- I profitti di Shell, multinazionale britannica attiva nel settore petrolifero, hanno registrato un calo del 29 per cento nel 2023, attestandosi a 28,3 miliardi di dollari (26,1 miliardi di euro), rispetto al record di 39,9 miliardi di dollari (36,8 miliardi di euro) del 2022, determinato dalla crisi energetica causato dall'invasione russa dell'Ucraina. Sottolineato la forte performance e il progresso nei target aziendali, e annunciando un aumento del 4 per cento del dividendo, l'amministratore delegato, Wael Sawan, ha dichiarato: "Shell ha realizzato un altro trimestre di ottime performance, concludendo un anno in cui abbiamo compiuto buoni progressi rispetto agli obiettivi delineati. Entrando nel 2024 continuiamo a semplificare la nostra organizzazione concentrandoci sulla fornitura di più valore con meno emissioni". (Rel)