- Le forniture di benzina e diesel all'estero lo scorso gennaio sono diminuite a causa di lavori di manutenzione non programmati in alcune raffinerie. Lo ha riferito il ministero dell'Energia russo. Il dicastero ha precisato che le esportazioni di benzina e diesel nel gennaio di quest'anno sono diminuite rispettivamente del 37 e del 23 per cento rispetto allo scorso anno. (Rum)