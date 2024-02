Speciale energia: Eurostat, inflazione al 2,8 per cento a gennaio in area euro, Italia allo 0,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annuale dell'area euro dovrebbe attestarsi al 2,8 per cento nel gennaio 2024, in calo rispetto al 2,9 per cento di dicembre. Lo si apprende da una stima flash di Eurostat. Se si considerano le principali componenti dell'inflazione dell'area dell'euro, specifica l'ufficio statistico dell'Ue, si prevede che a gennaio il tasso annuo più elevato sarà quello dei prodotti alimentari, alcolici e tabacco (5,7 per cento, rispetto al 6,1 per cento di dicembre), seguito dai servizi (4 per cento, stabile rispetto a dicembre), dai beni industriali non energetici (2 per cento, rispetto al 2,5 per cento di dicembre) e dall'energia (-6,3 per cento, rispetto al -6,7 per cento di dicembre). Fra le economie maggiori, l'Italia è stimata allo 0,9 per cento (0,5 per cento a dicembre), la Germania al 3,1 per cento (3,8 per cento a dicembre), la Francia al 3,4 per cento (4,1 per cento a dicembre), la Spagna al 3,5 per cento (3,3 per cento a dicembre) e i Paesi Bassi al 3,1 per cento (1 per cento a dicembre). (Beb)