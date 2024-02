Speciale energia: Vigliotti (Bei), nel 2023 oltre sette miliardi per transizione ecologica in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti del gruppo Bei a favore della sostenibilità ambientale e della sicurezza energetica in Italia nel 2023 hanno raggiunto il volume record di 7,02 miliardi, ovvero il 57 per cento dell’attività totale nel Paese. È quanto emerso nella conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti dal gruppo Bei in Italia nel 2023, in corso all’Hotel Bernini di Roma. L’investimento segna un aumento di quasi 1,5 miliardi rispetto ai volumi registrati nel 2022. Dei sette miliardi, un totale di 2,98 è stato destinato a sostenere gli obiettivi di RepowerEu come il risparmio energetico, la produzione di energia pulita e la diversificazione dell’approvvigionamento energetico. “Dei sette miliardi investiti per la transizione ecologica, quasi tre sono stati dedicati al programma RepowerEu che aveva come obiettivi principali il miglioramento dell’assorbimento energetico, la promozione delle rinnovabili e l’innovazione tecnologica”, ha spiegato la vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti. Inoltre, “un totale di 460 milioni di euro sono stati destinati dalla Bei al gruppo Hera, per potenziare la copertura, la qualità e la resilienza dei servizi idrici, in particolare in Emilia Romagna il 40 per cento degli investimenti sono andati alle zone alluvionate: un intervento congiunturale importante”, ha concluso. (Res)