Speciale energia: produzione di carbone in Romania a -18,2 per cento nei primi 11 mesi del 2023

- La produzione netta di carbone in Romania è stata di oltre 2,313 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) nei primi undici mesi del 2023. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica (Ins). Il dato è in calo del 18,2 per cento (-514.500 tep) rispetto allo stesso periodo del 2022. La Romania ha importato 185.600 tep di carbone (-186.600 tep; -50,1 per cento anno su anno). Per la Commissione nazionale di strategia e previsione (Cnsp), la produzione di carbone diminuirà quest’anno del 12,5 per cento, fino a 2,705 milioni di tep, mentre le importazioni diminuiranno del 40,3 per cento, a 210 mila tep. (Rob)