Lombardia: Legambiente, qualità dell'aria, un gennaio disastroso per la salute dei cittadini

20 luglio 2021

- Il primo mese del 2024 si è concluso all'insegna del ritorno prepotente di una caratteristica meteorologica degli inverni padani: l'inversione termica, ovvero il fenomeno persistente per cui, in presenza di alta pressione, l'aria fredda si stratifica sul fondo della pianura e delle valli, accumulando e intrappolando tutti gli inquinanti rilasciati dalle attività umane. I dati delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria tracciano un quadro impietoso, in particolare nelle grandi aggregazioni urbane, soprattutto Monza e Milano che già contano ben diciassette giorni di superamento della soglia critica per l'esposizione acuta all'inquinamento da polveri sottili (50 microgrammi/mc). Una vera e propria doccia fredda per una Regione che aveva da poco finito di esultare per i miglioramenti della qualità dell'aria registrati nel 2023, e che invece si conferma totalmente inadeguata a gestire l'attuale emergenza sanitaria da smog. Basti pensare che le misure di limitazione sono scattate solo lo scorso martedì, dopo ben sette giorni di progressivo e inesorabile accumulo di inquinanti. Nelle regioni vicine, in particolare in Emilia-Romagna, le misure erano state invece attivate prontamente, grazie ad un protocollo che prevede il ricorso ai modelli di previsione meteo. "Ormai sappiamo tutto sul come e da quali fonti inquinanti si genera l'inquinamento atmosferico in Pianura Padana," sottolinea Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. "In particolare, sappiamo che le prime cause sono legate al traffico veicolare e alle emissioni degli allevamenti. Non ci sono più scuse per una Regione che pare disinteressarsi alla salute dei suoi dieci milioni di abitanti, e che non solo non interviene con misure incisive sulle cause strutturali della cattiva qualità dell'aria, ma non è nemmeno in grado di governare le situazioni di emergenza sanitaria, quali sono quelle di questi giorni, attraverso tempestive ed efficaci misure di limitazione del danno e quindi delle attività più inquinanti: chi governa la nostra regione è colpevolmente inadeguato ad affrontare la crisi ambientale" (Com)