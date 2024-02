Speciale difesa: Mar Rosso, Crosetto, asimmetria costi tra gli strumenti più efficaci di Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’asimmetria di costi indotta nel Mar Rosso dagli attacchi delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi è uno degli strumenti più efficaci con cui Mosca e Pechino perseguono l’obiettivo di prevalere slealmente nella competizione globale e di guadagnare nuove sfere di influenza. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione presso le commissioni Difesa di Camera e Senato. “È un’asimmetria che pagherà principalmente l’Europa, soprattutto i Paesi della sponda sud come l’Italia, che potrebbero restare tagliati fuori a causa della marginalizzazione del Mediterraneo e dell’apertura della via di comunicazione artica”, ha osservato Crosetto. “Occorre agire insieme con urgenza ed efficacia per ripristinare il diritto internazionale e il libero transito delle merci”, ha aggiunto il ministro. (Res)