Speciale difesa: Bielorussia, Stato maggiore, nuova dottrina militare non menziona uso di armi nucleari

- Il la bozza della nuova dottrina militare della Bielorussia non menziona l'uso di armi nucleari. Lo ha detto il capo del Dipartimento di informazione e analisi dello Stato maggiore bielorusso, il colonnello Artem Butorin. "Per quanto riguarda le armi nucleari, la dottrina militare non parla di meccanismi, metodi, forme e tattiche per l'uso di queste armi", ha spiegato Butorin, ripreso dall'ufficio stampa del ministero della Difesa di Minsk su Telegram. Il colonnello ha aggiunto che la dottrina militare afferma il “punto poiitico” che le armi nucleari sono "un mezzo di deterrenza strategica nel caso di aggressione contro il nostro Stato". Alla riunione del Consiglio di sicurezza bielorusso il 16 gennaio scorso è stato esaminato il progetto di una nuova dottrina militare del Paese. In base ai risultati della discussione è stato deciso di modificare il documento. (Rum)