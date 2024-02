Speciale difesa: Taiwan, nuova sortita delle forze armate cinesi con 33 aerei e 6 navi da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inviato nello Stretto di Taiwan 33 aerei e sei navi militari fino alle 6 di oggi (le 23 di ieri in Italia). Lo riferisce il ministero della Difesa taiwanese su X, precisando che 14 velivoli hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto, il confine territoriale non ufficiale tra l’isola e la Cina, introducendosi nell’angolo sud-occidentale della Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz). Dall’inizio dell’anno, il dicastero ha rilevato 331 aerei e 142 navi militari cinesi. Il Partito comunista, che rivendica la sua giurisdizione su Taiwan, organizza sortite nello Stretto a cadenza quotidiana sostenendo di agire a difesa della “sovranità e dell’integrità territoriale” dell’intera nazione. Nella conferenza stampa tenuta il 26 gennaio a Pechino, il portavoce del ministero della Difesa Wu Qian ha chiarito che le esercitazioni delle forze armate continueranno in futuro a cadenza regolare, soprattutto nel quadro delle attività della Marina militare degli Stati Uniti nell’area. (Res)