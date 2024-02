Casa: Pd Roma, no doppia graduatoria, crea caos, bene proposta gestione unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea di ricorrere a due graduatorie per l'accesso all'edilizia popolare, una regionale e una comunale, "rischia di creare caos e di non rispondere alle aspettative delle tante famiglie che sono in attesa di un alloggio. Sarebbe invece più efficace la prospettiva di unificare la gestione Ater ed Erp portandola dentro Roma Capitale, come proposto dal consigliere regionale Massimiliano Valeriani". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini Pd Claudia Pappatà, Daniele Parrucci e Giovanni Zannola. "Un'ipotesi di lavoro che renderebbe più efficiente la procedura di assegnazione delle case agli aventi diritto, la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia popolare su tutto il territorio comunale, la sostenibilità dei costi Imu.Bene quindi l'ipotesi di lavoro per dare finalmente una visione univoca al tema della casa, evitando sovrapposizioni che rischiando di complicare il riconoscimento di un diritto fondamentale per tanti nuclei familiari", conclude la nota(Com)