Carne coltivata: Pd, figuraccia internazionale per Lollobrigida

- "Stavolta è il capotreno dell'Unione europea a fermare il convoglio del ministro Lollobrigida e a rispedire al mittente la legge bluff sulla carne coltivata. Una figuraccia internazionale che l'Italia avrebbe potuto evitare se al governo avessero avuto l'umiltà di ascoltare i suggerimenti del gruppo Pd che con una serie di emendamenti aveva avvertito sull'esigenza di un controllo preventivo di Bruxelles poiché trattavasi di norme che intervengono su esclusive prerogative europee". Lo dichiara Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura della Camera, insieme ai colleghi deputati Antonella Forattini, Stefania Marino e Andrea Rossi. "Peraltro - continua Vaccari insieme a Forattini, Marino e Rossi - è stata imposta al Parlamento una legge che non solo ora è inapplicabile, sulla quale presumibilmente interverranno i tribunali e si attiverà un procedimento oneroso di infrazione, ma di alcun valore visto che in materia di carne coltivata l'Unione europea non poteva prendere decisioni anche alla luce del fatto che nessuna richiesta di commercializzazione era stata inoltrata. Meloni e Lollobrigida hanno voluto appuntarsi una medaglia che ora è diventata di cartone e vale non più della carta straccia. Le buone ragioni del mondo agricolo vanno sostenute con serietà e non con pagliacciate fine a stesse".(Rin)