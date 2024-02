Sport: Pd presenta riforma sistema elezioni federazioni sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho depositato una proposta di legge per la riforma del sistema elettorale delle federazioni sportive. Il rischio che l'attuale sistema elettorale, fondato sulle deleghe, trasformi le federazioni in monarchie assolute, è più che mai evidente. Questa proposta di legge chiede il voto elettronico, in modo che tutte le società e i tesserati possano esprimersi democraticamente, un limite massimo a tre mandati anche se non consecutivi, equità di genere e 'quote verdi' (under 36) nei consigli federali. E poi chiede una norma che dovrebbe essere di puro buonsenso: un ruolo apicale nelle federazioni deve essere incompatibile con quello di parlamentare o di membro del governo. Probabilità di successo? Forse prossime allo zero. Tuttavia chi non ne può più di questo meccanismo medievale, dia inizio a un'azione politica. Bisogna aspettare, forse, ma senza cedere. Perché prima o poi le cose cambieranno". Lo afferma il deputato democratico e responsabile nazionale Sport del Pd, Mauro Berruto.(Rin)