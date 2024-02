Scuola: Iannarelli (Fd'I), bene ok consenso informato famiglie in Municipio Roma III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’atto approvato dal Municipio Roma III sul consenso informato dei genitori per la partecipazione ai progetti educativi che vertono su temi sensibili svolti in classe, "è un'ottima notizia". "L’ok al documento, a prima firma del consigliere Serena Troiani, dimostra un importante atto di responsabilità, a differenza di quanto è avvenuto in passato in altri municipi”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Chiara Iannarelli di Fratelli d’Italia, responsabile del dipartimento “Famiglia e valori non negoziabili” di FdI di Roma. “Il consenso informato preventivo dei genitori possa, da oggi in poi, essere valutato senza ideologismi come principio fondante dell’adeguatezza pedagogica dei progetti e della condivisione educativa tra scuola e famiglia, a beneficio di tutta la comunità educante e dei più piccoli in particolare” aggiunge Iannarelli. (Com)