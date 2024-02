Ucraina: Zelensky, invito Ue a partecipare alla preparazione del vertice di pace globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato i leader europei a partecipare alla preparazione del vertice globale per la pace. "L'Europa deve dire la sua e la parola dell'Europa deve essere costantemente significativa, affidabile e attuata in decisioni concrete", ha detto Zelensky, rivolgendosi in videoconferenza ai membri del Consiglio europeo, il cui vertice si tiene oggi a Bruxelles. Zelensky ha aggiunto che l'Europa sta dimostrando al tutti i Paesi che "l'ordine mondiale basato sulle regole internazionali resisterà a tutte le sfide". "L'Europa dà il tono agli affari globali con la sua unità. Ora questo è un dato di fatto. E deve rimanere tale", ha proseguito il capo dello Stato. "Io credo nell'Europa. Credo che l'unità europea preserverà la vita normale nel nostro continente", ha concluso il presidente. (Kiu)