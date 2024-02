Cecchettin: numerose iniziative e premi di laurea all'Università di Padova in memoria di Giulia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università di Padova, nella giornata di oggi, ha reso noto che sono diverse le iniziative promosse e accolte dallo stesso ateneo a favore della formazione di una nuova generazione di donne e uomini portatori di valori condivisi nel rispetto dei diritti umani. Alle premio di laurea per studentesse in ingegneria biomedica in memoria di Giulia Cecchettin, si unisce l'iniziativa del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'ateneo patavino, che per ricordare Giulia Cecchettin, ha istituito dieci premi di laurea da mille euro ciascuna riservati alle studentesse che conseguono il titolo di laurea nei dei corsi di laurea triennale del Dei negli anni accademici (AA23/24 e AA24/25). "Il ricordo di Giulia – ha dichiarato il direttore del Dei, Gaudenzio Meneghesso - è un pensiero presente in tutto il personale del Dei e per questo abbiamo deciso di dare un supporto alle studentesse che hanno frequentato i corsi di laurea del dipartimento di cui Giulia faceva parte". Inoltre, l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto ha donato all'ateneo patavino 6 mila euro al per creare tre premi di laurea magistrale in ambito psicologico del valore di 2.000,00 euro ciascuno, sul tema della prevenzione della violenza di genere, in memoria di Giulia Cecchettin. (segue) (Rev)