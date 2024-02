Cecchettin: numerose iniziative e premi di laurea all'Università di Padova in memoria di Giulia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione di istituire dei Premi di Laurea per le migliori lauree magistrali di ambito psicologico sulla prevenzione della violenza di genere – ha affermato Luca Pezzullo, legale rappresentante dell'Oppv - si inserisce in questa serie di azioni, con la convinzione che la parità e il contrasto alla violenza si costruiscono con atti concreti, valorizzazione della ricerca applicata e interventi organici sul territorio". Infine, anche l'associazione Riviera Donna Aps ha creato due premi di laurea dal valore di 1.500 euro riservati alle studentesse che conseguono il titolo di laurea nei corsi di laurea triennale del Dei nei prossimi due anni accademici (A.A. 23/24 e A.A. 24/25). I due premi di Laurea sono il frutto della raccolta fondi che ha coinvolto tutte le associate e che andranno a sostenere due studentesse nel proseguimento dello studio Stem in memoria di Giulia Cecchettin. (Rev)