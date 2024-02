Sanità: Regimenti (FI), assistenza psicologica a malati oncologici sia un diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la proposta di legge regionale, a prima firma della consigliera Roberta Della Casa presentata oggi alla Camera dei Deputati, Forza Italia "vuole essere al fianco dei pazienti oncologici e delle famiglie che si trovano a combattere, oltre la malattia, anche il disagio psicologico che inevitabilmente si accompagna alla patologia. Come abbiamo già dimostrato con la proposta di legge che favorisce l'accesso alle protesi tricologiche per i pazienti che ne hanno bisogno, vogliamo continuare su questo percorso per garantire la migliore qualità dell'assistenza possibile e attuare quel cambio di paradigma nella sanità regionale che nasce dalla consapevolezza che bisogna curare la persona con la malattia e non soltanto la malattia". Lo dichiara in una nota Luisa Regimenti, coordinatore di Forza Italia Roma Capitale e assessore alla Sicurezza urbana, della Regione Lazio. "L'assistenza psicologica ai malati oncologici è una priorità anche alla luce dei dati diffusi da Aiom – Associazione italiana di oncologia medica, in base ai quali il 20 per cento delle persone con tumore è colpito da depressione e oltre il 50 per cento sviluppa disagio psicologico - aggiunge Regimenti -. Questi disturbi hanno un impatto negativo sulla qualità di vita, sull'adesione ai trattamenti e, quindi, sulla sopravvivenza dei pazienti oncologici. Forza Italia con questa proposta di legge vuole rendere effettivo il diritto alla presenza di uno psiconcologo nei team multidisciplinari che prendono in carico i malati oncologici, puntando anche sulla formazione dei professionisti sanitari con risorse ad hoc. Continueremo a lavorare a Roma e nel Lazio per essere al fianco dei bisogni delle famiglie e per non lasciare nessuno solo davanti alla malattia", conclude. (Com)