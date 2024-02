Regno Unito: Partito laborista, non ci sarà aumento dell'imposta sulle società oltre il 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista non aumenterà l'imposta sulle società oltre il 25 per cento qualora dovesse vincere le prossime elezioni nel Regno Unito. Lo ha dichiarato la cancelliera ombra dello Scacchiere, Rachel Reeves, spiegando che l'impegno fiscale del Labour include il mantenimento della piena spesa, che consente alle aziende che investono in attrezzature e macchinari di richiedere un rimborso fino al 100 per cento del costo dell'investimento, e la decisione di mantenere l'indennità annuale sugli investimenti introdotta dall'attuale cancelliere conservatore, Jeremy Hunt. "Il prossimo governo laborista farà una scelta a favore delle imprese e della crescita: limiteremo l'aliquota principale dell'imposta sulle società all'attuale aliquota del 25 per cento. E se la nostra competitività dovesse essere minacciata, agiremo" ha detto Reeves, concludendo che imprese e governo devono lavorare insieme "come mai prima d'ora". (Rel)