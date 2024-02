Germania: “Dpa”, la fregata “Hessen” salperà per il Mar Rosso l'8 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fregata tedesca “Hessen” salperà dalla sua base a Wilhelmshaven l'8 febbraio per far rotta sul Mar Rosso, dove arriverà alla fine del mese al fine di partecipare alla missione dell'Ue per la sicurezza della navigazione nella regione. È quanto riferisce l'agenzia di stampa “Dpa”, secondo cui l'obiettivo è far sì che l'unità sia operativa immediatamente dopo l'approvazione da parte del Bundestag della partecipazione della Germania alla missione europea. Secondo la sottosegretaria alla Difesa tedesca Siemtje Moeller, l'Ue deciderà l'avvio delle sue operazioni nel Mar Rosso entro il 19 febbraio. L'esponente de governo federale ha aggiunto che, “immediatamente dopo”, il Bundestag potrebbe approvare con procedura d'urgenza l'invio della “Hessen” nel Mar Rosso. Progettata specificamente per operazioni di scorta e controllo, la fregata è equipaggiata per la difesa aerea con missili dalla portata di oltre 160 chilometri. Intanto, nel Mar Rosso proseguono gli attacchi degli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, contro navi militari e mercantili. In questo modo, gli insorti appoggiati dall'Iran attuano rappresaglie contro i Paesi che appoggiano Israele nella guerra con il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. (Geb)