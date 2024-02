Finanza: Sabatini (ABI), garantire competitività tra mondo iper-regolamentato e big tech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema centrale oggi “è garantire un mondo competitivo tra il settore finanziario iper-regolato e quello sempre più presente e non regolato, come le big tech”. Lo ha detto Giovanni Sabatini, Direttore Generale di ABI, intervenendo durante l’evento “Il valore della consulenza” in corso a Milano nella tradizionale piazza Affari. La vera minaccia, ha sottolineato Sabatini, “è il mondo delle big tech che gestiscono piattaforme e diventato circuiti chiusi all’interno dei quali offrono servizi a milioni di clienti e dei quali usano dati”. Si tratta di un tema rilevante, “di parità regolamentare, quindi l’elemento di principio” che interseca stesse attività e stesse regole “diventa sempre più cruciale” ha spiegato Sabatini. Tutte e tre le transizioni “sono importanti e avranno un impatto rilevante sull’industria dei servizi finanziari”, ma è la trasformazione digitale che “impatta maggiormente” ha osservato il Dg. Per favorire e accompagnare questa stagione di “forte discontinuità con il passato”, Sabatini ha ricordato “il rinnovo del contatto collettivo del lavoro che ha istituito un comitato nazionale bilaterale in digitalizzazione bancaria per rendere dinamico questo contratto e poterlo adeguare ai cambiamenti della tecnologia tempo per tempo”. Riguardo il quadro regolamentare, secondo il Dg di Abi, “siamo un’industria iper-regolamentata e spesso l’adeguamento del quadro delle regole non è coerente con la velocità esponenziale dei cambiamenti delle cose”. Anche se in questo campo l’Unione europea “è all’avanguardia, perché ha recentemente adottato regola su IA ecc” ha concluso Sabatini. (Rem)