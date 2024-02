Tunisia: migranti, scoperte officine per la costruzione di barche in ferro vicino Sfax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie di sicurezza della Tunisia, nell'ambito delle operazioni di contrasto alle migrazioni illegali, hanno scoperto due officine illegali utilizzate dai trafficanti di esseri umani per la costruzione di barche in ferro. Ad annunciarlo è stata la Guardia nazionale tunisina. "Nell'ambito degli sforzi per ridurre il fenomeno della migrazione irregolare e rintracciare le persone coinvolte nell'organizzazione e nella preparazione dell'immigrazione clandestina - si legge in un comunicato - una pattuglia congiunta è riuscita a fare irruzione in due officine per la costruzione di imbarcazioni marine, dove sono state sequestrate due imbarcazioni in ferro e attrezzature per la saldatura". Secondo la stessa fonte, il Pubblico ministero ha autorizzato l'adozione delle “necessarie misure legali nei confronti delle persone coinvolte”. (Tut)