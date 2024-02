Bosnia: ambasciatore Di Ruzza ricorda giornalisti Rai nel 30esimo anniversario dell’uccisione a Mostar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su iniziativa dell'ambasciata d'Italia a Sarajevo, si è svolto a Mostar un evento per onorare la memoria del giornalista Marco Luchetta e dei due operatori Dario D'Angelo e Alessandro Sasa Ota, della sede Rai di Trieste, in occasione del trentesimo anniversario della loro uccisione il 28 gennaio 1994, durante il conflitto in Bosnia-Erzegovina. Come ogni anno, la ricorrenza è stata organizzata in collaborazione con le Autorità della città di Mostar. Mentre stavano realizzando un reportage sulle sofferenze dei bambini vittime della guerra nell’ex Jugoslavia, i tre connazionali si trovarono in mezzo a un conflitto d'artiglieria in una Mostar Est stretta d'assedio e vennero raggiunti da un colpo di mortaio che non diede loro scampo. Il bambino che si trovava con loro, Zlatko Omanovic, colpito da alcune schegge, rimase invece illeso, trovando un provvidenziale scudo proprio nel corpo dei tre cronisti. Il piccolo Zlatko sarebbe stato poi il primo bambino assistito dalla Fondazione Luchetta-Ota-D'Angelo-Hrovatin, che opera tuttora a Trieste promuovendo iniziative sociali ed umanitarie, specie a favore di bambini e bambine vittime di conflitti. La troupe della Rai era entrata a Mostar Est, la parte musulmana della città, con un convoglio umanitario scortato dalla missione Onu, dopo che era stato annunciato un cessate il fuoco che venne presto violato. Pochi mesi prima, nel novembre 1993, era stato distrutto il Ponte vecchio di Mostar, storico e suggestivo simbolo cittadino. (segue) (Seb)