Bosnia: ambasciatore Di Ruzza ricorda giornalisti Rai nel 30esimo anniversario dell’uccisione a Mostar (3)

- “Il ricordo di Luchetta, D'Angelo e Ota – ha affermato Di Ruzza – sia motivo ispiratore per tutti coloro che si impegnano per portare avanti concreti processi di riconciliazione e pacificazione in Bosnia Erzegovina. E' fondamentale che il Paese possa stabilmente evolvere in una moderna società cosmopolita e pluriculturale, lasciandosi alle spalle la stagione degli odi etnici, per guardare con fiducia alla sua prospettiva europea, ora che la Bosnia Erzegovina gode ufficialmente dello status di candidato all'adesione all'Ue“. A tale proposito, Di Ruzza ha ribadito il convinto sostegno italiano alle aspirazioni europee della Bosnia Erzegovina e dell'intera regione balcanica. Con l'occasione sono stati anche ricordati gli storici legami di amicizia che legano gli italiani alla città di Mostar. Significativamente, l'Italia è stato il primo Paese donatore nell'azione di solidarietà internazionale che ha permesso la riedificazione del Ponte vecchio, riaperto il 22 luglio 2004, e oggi emblema della ripristinata collaborazione cittadina tra le comunità cristiane e musulmane. Emozionante e incisivo il messaggio che Andrea Luchetta, figlio di Marco Luchetta e giornalista della Rai, ha letto a nome della famiglia: “Mostar per me e mia sorella è nostro padre. Mostar è l'empatia che ci ha insegnato a provare. Mostar sono gli uomini che hanno rifiutato di uccidere e i cittadini che hanno nascosto i perseguitati. Mostar è chi crede in una comune radice umana“. A conclusione della cerimonia, l'ambasciatore - insieme alla delegazione giunta dall'Italia - ha visitato alcune associazioni di volontariato che operano nel territorio a favore di persone con disagio sociale, donne vittime di violenza e bambini con disabilità e le cui attività sono sostenute da Ong italiane. (Seb)