Sicurezza stradale: Azione Roma, ancora incidenti, sabato sit-in per chiedere più misure

- La sicurezza stradale è un'emergenza da affrontare subito. E' quanto si legge in una nota di Azione Roma che sarà presente con gli eletti del partito nel Municipio, in Campidoglio e Regione Lazio, sabato mattina dalle 11 in sit-in a piazza Irnerio, al fianco di cittadini, associazioni e comitati di quartiere per ribadire "che la sicurezza stradale è un'emergenza da affrontare subito". "Da tempo, ormai, chiediamo l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati e di una segnaletica più adeguata ed efficace, soprattutto in alcune zone cittadine, ma chi governa la città preferisce rimanere sorda ai nostri appelli - continua la nota di Azione -. A Roma lo scorso anno ci sono stati 11.900 incidenti con 126 morti, e quasi 15.000 feriti. Non c'è più tempo da perdere: senza soluzioni concrete e immediate, il rischio è che la mattanza non si fermi e il bilancio degli incidenti stradale nel 2024 sia addirittura più drammatico registrato nell'anno precedente", conclude la nota. (Com)