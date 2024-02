Caccia: Lollobrigida, attività con valore economico e di benessere della natura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e le forze politiche che lo compongono “pensano che sia giusto che l’attività della caccia viva e si affermi come attività dal valore economico e di benessere della natura”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, all’inaugurazione della sede nazionale di Federcaccia in corso a Roma. “In politica, però, abbiamo alcuni movimenti in opposizione per cui la caccia non è tollerata e che se fossero al governo tenterebbero di tutto per abolirla”, ha concluso. (Rin)