Decreto elezioni: Balboni (Fd'I), a governo offriremo legge entro le Europee

- Sul decreto Elezioni "ho fissato tempi brevissimi per gli emendamenti", il ministro Piantedosi ha detto che "ci sono grossi problemi di carattere tecnico" ma questa è una questione che "riguarda il governo nel momento in cui dovrà adottare la normativa tramite decreto legislativo, quindi non attiene al lavoro del Parlamento". Lo ha chiarito ai cronisti in Senato il presidente della commissione Affari costituzionali Alberto Balboni (Fd'I). "Ho tutte le intenzioni di fare la legge in tempo utile", come "presidente della prima Commissione intendo garantire che sia rispettato il termine utile affinché il governo, se riesce, possa provvedere affinché gli studenti fuori sede votino per le prossime Europee", ha ribadito parlando di "scelta politica" per "offrire la legge affinché il governo possa operare". (Rin)