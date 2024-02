Caso Salis: Sasso (Lega), chi ha problemi con la legge non può fare la maestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se qualcuno decide di attuare con metodi violenti le proprie idee, non può fare la maestra". Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in Commissione Cultura della Camera dei Deputati. "In passato altre 'maestre' esponenti dei centri sociali, sono state destituite dall'incarico in seguito a condotte ritenute inopportune dall'amministrazione, senza aver bisogno necessariamente di una condanna penale. Uno dei casi più recenti e popolari è quello di Lavinia Cassaro, maestra piemontese che aveva augurato la morte ai poliziotti durante un corteo dei centri sociali: un gesto ritenuto incompatibile con la professione di insegnante. Cassaro - spiega Sasso - impugnò il provvedimento amministrativo ma pochi mesi dopo il Tribunale del Lavoro confermò il licenziamento, condannandola anche al pagamento delle spese legali. La giurisprudenza italiana parla dunque chiaro. Stando all'art. 498 del Testo Unico dell'Istruzione, Ilaria Salis potrebbe essere destituita e cancellata dalle graduatorie ministeriali per le supplenze, anche senza condanna penale. Augurandole di poter tornare presto dai suoi cari e dimostrare di essere innocente, in punta di diritto per il nostro ordinamento basta porre in essere una condotta lesiva del ruolo ricoperto e delle istituzioni per non poter tornare più in cattedra". (segue) (Rin)