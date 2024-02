Sudan-Sud Sudan: capo amministrazione Abyei, 21 mila rimpatriati hanno bisogno di assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 21 mila rimpatriati fuggiti dal conflitto in Sudan hanno un disperato bisogno di assistenza umanitaria a seguito degli scontri mortali avvenuti nel fine settimana nell'area di Abyei, contesa tra Sudan e Sud Sudan. Lo ha detto alla "Bbc l’amministratore capo dell’area amministrativa, Chol Deng Alak, precisando che i rimpatriati sono sparsi in diversi villaggi e nella città di Abyei. Lo scorso fine settimana due gruppi giovanili armati dello Stato di Warrap, nel Sud Sudan, hanno fatto irruzione ad Abyei, uccidendo almeno 52 persone, tra cui due caschi blu delle Nazioni Unite. La Forza di sicurezza provvisoria delle Nazioni Unite (Unisfa) ad Abyei sta fornendo assistenza alimentare a coloro che sono stati sfollati a causa dei combattimenti e si accampano all’interno della sua base, tuttavia l’assistenza non potrà durare a lungo. “La situazione ad Abyei è più complicata. Negli ultimi due anni qui c'è stata molta popolazione, ma non hanno potuto coltivare a causa dell'insicurezza. L’afflusso di così tante persone – i rimpatriati dal Sudan – ha anche aumentato la popolazione dell’area”, ha detto Alak, descrivendo la situazione dei rimpatriati ad Abyei in seguito agli scontri mortali di domenica come “terribile” e affermando che è necessario “un intervento urgente” da parte delle agenzie umanitarie. Alak ha quindi affermato che una delegazione dell’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite e di altre agenzie internazionali dovrebbe arrivare ad Abyei venerdì per valutare i bisogni della popolazione locale. Il Sudan e il Sud Sudan non hanno ancora risolto la disputa sullo status della zona di Abyei, ricca di petrolio, che attualmente è regolato da un accordo temporaneo di "amministrazione speciale" tra i due Paesi. (Res)