Caso Salis: Gasparri (FI), si rispetti stato di diritto

20 luglio 2021

- "Il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha assunto iniziative diplomatiche sulla vicenda che riguarda Ilaria Salis. Noi vogliamo che si rispetti lo stato di diritto in ogni parte del mondo. Ma dobbiamo fare una distinzione. Salis ha diritto ad un trattamento rispettoso dei suoi diritti e contestiamo ogni forma di prevaricazione o scorrettezza che si siano registrate. Discorso diverso per quanto riguarda la condotta di questa persona". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri al Tg2 Italia Europa. "Sappiamo che era andata in Ungheria per partecipare ad una manifestazione che ha assunto anche forme violente quindi Salis deve essere giudicata secondo i principi di diritto per le sue responsabilità, ma certamente con un trattamento rispettoso della persona", conclude. (Rin)