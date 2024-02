Automotive: Urso, piano di incentivi straordinario da quasi un miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Abbiamo presentato al tavolo automotive che rappresenta sistema Italia, alle aziende produttrici, ai sindacati e alle regioni in cui si trovano gli stabilimenti dell'automotive quello che è un piano di incentivi straordinario sia per le risorse impiegate, quasi un miliardo di euro, sia per gli obiettivi che si propone, che sono la sostenibilità ambientale, quindi la rottamazione del parco auto più vecchio, la sostenibilità sociale, perché gli incentivi saranno diretti in maniera graduata e proporzionata soprattutto alle famiglie con reddito più basso, e la sostenibilità produttiva". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo Automotive al ministero. "L'obiettivo è l'inversione di rotta rispetto a quanto accaduto negli anni passati, con l'aumento della produzione di auto e veicoli commerciali nel nostro Paese e l'ambizione, confermata dal principale produttore italiano qui rappresentato, di raggiungere nel tempo una produzione Stellantis di almeno un milione di veicoli, a cui si potrà aggiungere anche un altro produttore automobilistico", ha aggiunto. (Rin)