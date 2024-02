Scuola: Municipio Roma VII, Regione Lazio corregga provvedimento su ridimensionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lazio corregga provvedimento su ridimensionamento scolastico. "L'atto sul ridimensionamento scolastico, approvato dal Consiglio municipale straordinario di Roma VII che si è tenuto oggi presso l'IC Francesco Gentile, è importantissimo. In primo luogo per gli studenti e le loro famiglie oltre che per il personale docente e quello Ata dei due istituti coinvolti. Infatti, si chiede al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, di sospendere e correggere la delibera regionale n. 5 del 2024, un provvedimento ritenuto sbagliato anche dalla consigliera capitolina di Fratelli d'Italia Mussolini durante la discussione mentre i consiglieri municipali di centrodestra, invece, non hanno voluto evidenziare l'errore limitandosi ad una imbarazzata astensione al momento del voto". Lo dichiara in una nota Marcello Morlacchi, vicepresidente e assessore alle politiche educative del Municipio Roma VII, insieme ai Consiglieri municipali Alessandro Olivieri e Maria Mazzitelli, proponenti dell'atto. "La Giunta regionale, infatti, sta prevedendo l'accorpamento di due istituti, uno nel quadrante di Cinecittà Est e l'altro in quello di Quarto Miglio, distanti più di 8km e immersi in un tessuto sociale profondamente diverso, producendo enormi problemi poiché non tiene conto delle loro diverse peculiarità e necessità - si legge nella nota -. La decisione è maturata senza operare i dovuti passaggi istituzionali, non avendo coinvolto i dirigenti scolastici, il Municipio, Roma Capitale e la Città Metropolitana, che certamente conoscono meglio i territori interessati. Il voto di oggi dimostra come per la nostra Amministrazione i bambini e i giovani del territorio non siano solamente numeri ma i cittadini del futuro, con alle spalle famiglie che li sostengono e per le quali dobbiamo essere di supporto e aiuto. Bisognerebbe inoltre arrivare a superare il fenomeno del ridimensionamento scolastico investendo di più in scuola, formazione e ricerca andando a potenziare l'offerta formativa delle nostre scuole anziché impoverirle", conclude la nota (Com)