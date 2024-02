Lombardia: Sertori, Regione pronta a sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, ha avviato oggi a Sondrio il primo degli incontri provinciali dedicati alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e al tema dell'autoconsumo di energia rinnovabile. Intervenuto in videocollegamento anche il presidente del Gestore Servizi Energetici, Paolo Arrigoni. Gli eventi sono l'occasione per presentare le attività di accompagnamento che Regione Lombardia intende intraprendere, anche grazie al supporto della Comunità Energetica Regionale Lombarda (CERL), istituita dalla legge regionale 2/2022. "La Lombardia - ha sottolineato Sertori - ha dimostrato da subito forte interesse ad accompagnare la diffusione delle Cer: Esse costituiscono una delle principali opportunità di sviluppo di impianti di piccola taglia che utilizzano Fonti energetiche rinnovabili (Fer), sia a livello nazionale che regionale. Possono innescare modelli virtuosi di gestione e condivisione di energia rinnovabile sui territori, generando benefici sociali, ambientali ed economici per i partecipanti alle configurazioni, e contribuendo al contempo a consolidare l'uso e l'accettazione delle Fer da parte dei cittadini e dei diversi attori pubblici e privati del territorio". (segue) (Com)