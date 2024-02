Lombardia: Sertori, Regione pronta a sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore dal 24 gennaio, il decreto dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili, pubblicato dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, sblocca la nascita e lo sviluppo delle Cer in Italia. Ora si attendono i tempi tecnici del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che dovrà redigere le regole operative e predisporre il portale per il riconoscimento delle Cer. Nel frattempo, ha aggiunto l'assessore, "abbiamo subito avviato un dialogo con il Ministero per chiedere modifiche sostanziali alla bozza di decreto, perché i fondi del PNRR, destinati al sostegno delle Cer, venissero trasformati da concessione di fondi a restituzione (prestito) a contributi a fondo perduto. Un segnale forte per gli oltre mille piccoli comuni lombardi, che spesso non hanno la capienza finanziaria necessaria per avviare progetti di così ampio respiro e complessità. Abbiamo, inoltre, avviato la raccolta di manifestazioni di interesse a costituire Comunità energetiche sul territorio raccogliendo più di 500 candidature". Regione Lombardia ancora una volta è protagonista: da sola contribuisce per il 23 per cento alla produzione di energia da idroelettrico con una potenza installata pari al 27 per cento della potenza idroelettrica nazionale, distribuita principalmente sui territori della provincia di Sondrio. Per quanto riguarda invece il fotovoltaico la Lombardia detiene il 12,6 per cento della potenza rispetto all'installato a livello nazionale e il primato per numero di impianti. Si registra inoltre un incremento di potenza installata dal 2021 al 2022 pari al 16 per cento. (Com)