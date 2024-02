Milano: otto etti di droga in casa, Polizia arresta un 37enne Trezzano sul Naviglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 37 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In mattinata, gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Lorenteggio, hanno individuato a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, un appartamento quale luogo di detenzione di sostanza stupefacente. Alle ore 13:30 circa, i poliziotti sono entrati all’interno dell’appartamento in cui era presente il 37enne, il quale ha tentato di impedire l’accesso agli agenti, nel tentativo di disfarsi della droga. A seguito di perquisizione, i poliziotti di via Primaticcio hanno trovato all’interno di un armadio della camera da letto oltre 700 grammi di marjuana, 34 grammi di cocaina, 25 grammi di hashish, 3 bilancini di precisione, materiale per taglio e confezionamento e, nascosti in un comodino, 650 euro in contanti. Il 37enne era stato già arrestato i primi giorni di gennaio, in quanto era stato fermato mentre tentava di cedere una dose di hashish ad un acquirente. (Com)