Spagna: smantellata organizzazione che falsificava test per ottenimento cittadinanza

- La Polizia nazionale della Spagna ha smantellato una presunta organizzazione criminale accusata di falsificazione di documenti e furto di identità di candidati ai test di conoscenza della lingua spagnola ai fini dell'ottenimento della cittadinanza. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", sono stati condotti sette arresti a Valencia, due a Madrid ed uno a Murcia e nelle Isole Baleari, di dieci uomini e una donna, di origine nigeriana e guineana. Le indagini sono iniziate in seguito all'arresto di un cittadino di origine nigeriana che si era spacciato per un altro connazionale come candidato al test di conoscenza della lingua spagnola. La polizia ha dichiarato che gli organizzatori contattavano altre persone per impersonare i candidati o sostenevano loro stessi gli esami chiedendo un pagamento tra i 400 e gli 800 euro. (Spm)