Mar Rosso: Bicchielli (Nm), rotta fondamentale per porti italiani

22 luglio 2021

- "La pace nel Mar Rosso è essenziale e strategica per il nostro Paese. Bene fa il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a valutare nuovi finanziamenti; questo non vuole assolutamente dire che lui o il governo siano guerrafondai, ma significa trattare un tema importante per la serenità sociale ed economica di tutti". Lo afferma il vicepresidente del gruppo Noi moderati alla Camera, Pino Bicchielli, capogruppo nella commissione Difesa di Montecitorio. "Il Mar Rosso chiuso alle tratte commerciali vorrebbe dire spostare le navi sulla rotta che circumnaviga l'Africa; questo cambierebbe il punto di approdo dal Mediterraneo ai porti olandesi - continua il parlamentare -. Rischiamo quindi un grave danno economico a tutti i porti italiani e, in definitiva, all'economia dell'Italia. Necessario quindi l'impegno militare italiano, che a rigore non necessiterebbe nemmeno di un voto del Parlamento, che tuttavia ha già dimostrato altre volte di avere una posizione netta e chiara sull'argomento". (Rin)