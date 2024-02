Italia-Albania: Deidda (Fd'I) incontra Gjekmarkaj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi ho avuto il piacere di ospitare il vicepresidente del Parlamento albanese, onorevole Agron Gjekmarkaj". Lo dichiara il presidente del gruppo di cooperazione Italia-Albania, onorevole Salvatore Deidda, di Fratelli d'Italia. "Tanti i temi trattati: dalla necessità di manodopera legata alle infrastrutture digitali ai miglioramenti dei collegamenti dei nostri Paesi, con un focus sull’accordo siglato tra le nostre Nazioni in materia di flussi migratori e fortemente voluto dal presidente Meloni, dove l’Albania si è resa fin da subito disponibile proprio a testimonianza della profonda amicizia che lega le nostre comunità - aggiunge il parlamentare -. Ho confermato al vicepresidente Agron il convinto sostegno del governo italiano al percorso di integrazione europea dell’Albania e ho informato che presto, in qualità di presidente del gruppo di cooperazione con il Parlamento della Repubblica di Albania, insieme alla delegazione designata dal presidente Fontana, organizzeremo una visita al Parlamento albanese per continuare il percorso intrapreso volto ad intensificare i rapporti di cooperazione tra i nostri Paesi. L’Albania non è solo un partner strategico per l’Italia, ma abbiamo riscoperto e riallacciato un’amicizia storica”. (Rin)