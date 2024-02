Ue: fonti, fra due anni possibile nuova revisione bilancio, se necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra due anni, il Consiglio potrà invitare, se necessario, la Commissione europea a presentare una proposta di revisione nel contesto del nuovo Quadro finanziario pluriennale. Sarebbe questa, a quanto specificato da una fonte europea, una delle variazioni inserite nelle conclusioni del Consiglio europeo sulla revisione del bilancio pluriennale europeo e del sostegno finanziario di 50 miliardi all'Ucraina. La decisione di invitare la Commissione a presentare la proposta sarebbe poi presa all'unanimità fra i leader dei 27 Stati membri. Nell'accordo raggiunto oggi, è stato inserito anche un paragrafo in cui il Consiglio richiama le conclusioni del vertice europeo del dicembre 2020, in cui veniva menzionata l'applicazione del meccanismo di condizionalità per l'Ungheria. "Le misure previste dal meccanismo dovranno essere proporzionate all'impatto delle violazioni dello Stato di diritto", specifica la fonte, citando il paragrafo aggiunto alle conclusioni di oggi. (Beb)