Infrastrutture: colloquio tra Salvini e omologo greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Colloquio tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il ministro dei Trasporti greco, Christos Staikouras. Lo riferisce una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È stata l’occasione per fare il punto su diversi dossier di interesse bilaterale e ribadire l’importanza della cooperazione nel settore dei trasporti e delle infrastrutture. Salvini e Staikouras si sono confrontati anche sull’incidente ferroviario del febbraio 2023. Rinnovando il cordoglio per le vittime, Salvini ha espresso preoccupazione per l’ingiusto danno di immagine subito da Hellenic Train e dal Gruppo FS ed auspicato il convinto supporto del Governo ellenico per superare l’attuale fase di difficoltà. Salvini ha espresso l’intenzione di recarsi prossimamente in Grecia per fare tappa anche a Salonicco dove verrà avviata la nuova metropolitana automatica ad opera del gruppo Atm.(Rin)