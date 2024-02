Nigeria: rapitori chiedono riscatto di 110 mila euro per cinque alunni e quattro insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapitori di cinque alunni e quattro insegnanti di una scuola nello stato di Ekiti, nel sud-ovest della Nigeria, hanno chiesto un riscatto di 100 milioni di naira (circa 110 mila dollari) per il loro rilascio. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i rapitori hanno minacciato di intraprendere azioni ignote contro gli scolari se il riscatto non sarà pagato. Il presidente Bola Tinubu ha ordinato di fare il possibile per salvare le vittime, assicurando che tali incidenti non si ripeteranno. Nel frattempo, i capi della sicurezza sono stati convocati in Senato la prossima settimana per riferire sull’ondata di insicurezza nel Paese. Negli ultimi anni in Nigeria i rapimenti a scopo di riscatto sono peggiorati, con bande armate che prendono di mira viaggiatori, studenti e residenti nelle aree rurali e urbane di tutto il paese.(Res)